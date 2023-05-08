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«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы

08 мая 2023 10:28
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Новости Молдовы. Жители Молдовы за традицию празднования Дня Победы со всеми его символами решили побороться. Общество все еще будоражит введенный год назад запрет на ношение георгиевской ленты. В преддверии 9 Мая высказаться люди вышли на улицы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы-1

Активисты раскритиковали политику нынешнего руководства и потребовали отставки президента. По мнению протестующих, Майя Санду ведет страну в пропасть, пытаясь к тому же привить обществу незнакомые и весьма спорные европейские ценности. 

«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы-4

Валерий Клименко, муниципальный советник Кишинева: 
Я надену эту ленточку и буду носить ее, несмотря ни на что! Победа будет за нами! 

«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы-7

В апреле 2022 года в Молдове запретили символическую георгиевскую ленту. Ее ношение может стоить жителям до 9 тысяч леев. Это примерно 1300 наших рублей. 

# Великая Отечественная война # Новости Молдовы # Фотофакт

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