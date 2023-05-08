«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы

Новости Молдовы. Жители Молдовы за традицию празднования Дня Победы со всеми его символами решили побороться. Общество все еще будоражит введенный год назад запрет на ношение георгиевской ленты. В преддверии 9 Мая высказаться люди вышли на улицы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты раскритиковали политику нынешнего руководства и потребовали отставки президента. По мнению протестующих, Майя Санду ведет страну в пропасть, пытаясь к тому же привить обществу незнакомые и весьма спорные европейские ценности.

Валерий Клименко, муниципальный советник Кишинева:

Я надену эту ленточку и буду носить ее, несмотря ни на что! Победа будет за нами!