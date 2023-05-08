Жители Турции недовольны низкими зарплатами и высокими ценами на продукты

Новости Турции. Напряженной финансовая ситуация остается и в Турции. И в преддверии президентских выборов внимание избирателей к вопросу приковано особенно сильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство жителей вызвано высокими ценами на продовольствие и низкими зарплатами, прожить на которые сегодня трудно. По словам местных, многие не могут позволить себе даже базовые продукты питания. Инфляция в Турции начала расти после валютного кризиса в конце 2021 года и с тех пор установить финансовое равновесие в стране не удалось.