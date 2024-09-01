В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции

Мошенники буквально каждый день придумывают новые схемы развода. К примеру, на фоне новостей об аресте Дурова, основателя Telegram, лжесотрудники службы поддержки мессенджера предлагают пользователям «сохранить личные данные»‎, перенести их на «безопасный ресурс». Дальше в чат отправляют ссылку и пошло-поехало. Так что будьте осторожны. А что до ареста Дурова, миллиардеру предъявили официальные обвинения. Кажется, ему приписывают все смертные грехи. Потом отпустили под залог, на каких условиях – непонятно. Но ясно одно – Telegram уже не будет прежним, а в Европе и США как не было никакой свободы слова, так ее и нет. А двойные стандарты были, есть и будут. Вспомните хотя бы ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кто только по этому поводу тогда ни возмущался, нарушение каких только свобод нам ни приписывали. А в довесок наградили санкциями. Но Франция – это же другое. Им их же законы не писаны. Так какие же претензии у Парижа к Дурову, за французским детективом наблюдали наши корреспонденты. «Фантомас разбушевался» – легендарная французская комедия, пожалуй, по рейтингу проиграла бы реальному сценарию детектива, вышедшего в мировой прокат на этой неделе. За парижским блокбастером следили всем светом. В ролях все те же – жандармы и злодей. Правда, маски сорваны с других. И даже Паралимпиада в Париже, кажется, ушла на задворки французских таблоидов. Впрочем, как бы ни начиналась история, главное – какой у нее будет конец. Ждет ли основателя Telegram Дурова «хэппи энд» или не очень... Но вот пользователи всего земного шара начеку: их личные данные в опасности.

Кэти Харбат, директор технологической компании (США):

Я думаю, что наиболее подвержены риску новые платформы и мессенджеры, которые имеют шифрование: например, WhatsApp.

В гостях хорошо, а дома лучше. Но Дуров об этом, видимо, забыл: он покинул Россию, жил на Западе и путешествовал. Но этот полет для программиста стал роковым. 24 августа частный джет приземлился в Париже и прямо с трапа самолета Дуров сошел в руки жандармов. Главная загадка: почему он летел во Францию, находясь в розыске Евросоюза? В СМИ ходит слух, что его якобы пригласил на ужин Макрон. Сам лидер Франции эту информацию опровергает.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Я был абсолютно не в курсе прибытия Дурова во Францию, я не в курсе приездов и отъездов граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет. Это ложь, что я направлял какие-либо приглашения.

Так или иначе, ордер на арест основателя Telegram выписали прямо перед посадкой самолета. А 96 часов спустя после задержания Дурова выпустили под залог. Чек свободы соответствует и заработкам программистов такого уровня: пять миллионов евро. Также суд изъял у него все паспорта и обязал отмечаться в обычном полицейском участке дважды в неделю. Кто бы мог подумать, что в одном ряду с бездомными и наркоманами примелькается один из богатейших людей мира. Так какие же претензии у Парижа к Дурову?

Их немало. Накопилось целых 12 пунктов: от совершения незаконных транзакций до распространения наркотиков. Совокупно Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Эксперты уверены, программисту предложат сделку. Мировое сообщество уже сравнило эту историю с делом Ассанджа, основателя WikiLeaks, который просидел в тюрьме пять лет, после чего все же частично пошел на сделку с США, которые до этого обвиняли журналиста в распространении секретной информации. Правда, порой обходится дорого, но выгодная ложь, хоть и не стоит ни гроша, продается быстрее.

Если зарубежные интернет-платформы рухнут, станут небезопасны или ведомы, что делать пользователям? Нужно думать об информационном суверенитете. На перспективу создавать свое, чтобы быть спокойным за сохранность данных.

Олег Цилько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чтобы мы доносили информацию внутри страны до своих граждан, она ни в коем случае не будет замыкаться на каких-то определенных структурах, государственных органах. Она должна быть доступна для всех граждан страны. Конечно, на этот канал могут подписываться и иностранные граждане, но они будут подписчиками, они будут обычными пользователями, они не будут иметь прав модератора. Здесь не идет речь о том, чтобы тотально контролировать этот канал, переписку граждан или информацию. Здесь речь о том, чтобы обезопасить нашу информацию.

Обезопасить сегодня неплохо бы не только личные данные, но и в целом пользователей Telegram и, конечно, основателя этого мессенджера. В Кремле заявили: дело Дурова не должно перерасти в политическое преследование. Москва готова оказать посильную помощь программисту как гражданину России. Но каким бы ни был исход этого дела, прежним любимый миллионами мессенджер уже не будет. Депутат Госдумы РФ: арест Дурова означает, что свободы слова нет, в Европе она мертва. Подробнее.

Команда Telegram уверяет, гендиректору нечего скрывать. Абсурдно утверждать, что владелец платформы несет ответственность за злоупотребление ею. Адвокат Дурова также отмечает: «Telegram во всех отношениях соответствует европейским правилам», то есть Дуров соблюдал законы ЕС. Более того, сетью пользовался и сам Макрон, и многие его коллеги по политической арене.

Робин Бинсар, юрист (Испания):

Парижский суд преследует президента Telegram, основываясь на гипотезе о том, что, предлагая своим пользователям средство общения вне всякого государственного контроля, он дает им возможность совершать преступления. Я не сомневаюсь, что господин Дуров подаст апелляцию на возбуждение против него расследования.

Весь без исключения трафик Telegram шифруется, и далеко не факт, что Дуров вообще имеет те самые «ключи», которые сделают информацию доступной и за которыми так охотится Париж. По одной из версий, коды могут быть у второго разработчика Telegram Николая Дурова. Старший брат Павла живет в России и недосягаем для французских властей.

Фабрис Эпельбуан, аналитик социальных сетей (Франция):

Во Франции пришло время, когда мы на быстрой скорости отдаляемся от берегов демократии. Мы в первую очередь нацелились на Telegram, потому что это, вероятно, легкая цель. Гораздо проще взяться за Павла Дурова, чем за Илона Маска. Маск, кстати, призвал Дурова отпустить. Также в поддержку высказался и американский журналист Такер Карлсон и Цукерберг, основатель компании Meta.

Марк Цукерберг, предприниматель, основатель компании Meta (США):

Я считаю, что давление со стороны правительства было неоправданным, и сожалею, что мы не были более откровенны в этом вопросе. Я твердо убежден, что мы не должны нарушать стандарты контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении, мы готовы дать отпор, если подобное повторится.

А подобное повторится… Кто владеет информацией, владеет миром. Завтра контроль над интернетом захочет получить, к примеру, Берлин, потом Брюссель, центр демократии, потом Варшава. Неважно кто, главное – страна НАТО, у которой не прост зуб, а клык на и на Беларусь, и на Россию.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:

Другие страны, если бы действовали аналогичным образом, в первую очередь бился в истерике официальный Париж, причем не Париж при Саркази или Шираке, а именно при Макроне.

Запад продолжает давление на программиста. В ход пошло личное. Бывшая жена Дурова заявила, что Павел якобы применял насилие в отношении детей. Ящик Пандоры открылся, на авансцене черный пиар! Но вернемся к делу Дурова, официальной информации по нему не так много, поэтому общественность отчасти вынуждена сама додумывать. Сбежит Дуров из Франции – значит, пошел на сделку. Останется – значит, продолжаются торги.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:

Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство/вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без родины. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…

Аудитория Telegram сплотилась вокруг основателя. В поддержку Дурова компании выпускают футболки, пользователи соцсетей спамят Макрону с хэштегом freedurov и даже создают интернет-приколы.