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В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции

01 сентября 2024 17:15
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Мошенники буквально каждый день придумывают новые схемы развода. К примеру, на фоне новостей об аресте Дурова, основателя Telegram, лжесотрудники службы поддержки мессенджера предлагают пользователям «сохранить личные данные»‎, перенести их на «безопасный ресурс». Дальше в чат отправляют ссылку и пошло-поехало. Так что будьте осторожны. А что до ареста Дурова, миллиардеру предъявили официальные обвинения. Кажется, ему приписывают все смертные грехи. Потом отпустили под залог, на каких условиях – непонятно.

Но ясно одно – Telegram уже не будет прежним, а в Европе и США как не было никакой свободы слова, так ее и нет. А двойные стандарты были, есть и будут. Вспомните хотя бы ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кто только по этому поводу тогда ни возмущался, нарушение каких только свобод нам ни приписывали. А в довесок наградили санкциями. Но Франция – это же другое. Им их же законы не писаны.

Так какие же претензии у Парижа к Дурову, за французским детективом наблюдали наши корреспонденты.

«Фантомас разбушевался» – легендарная французская комедия, пожалуй, по рейтингу проиграла бы реальному сценарию детектива, вышедшего в мировой прокат на этой неделе. За парижским блокбастером следили всем светом. В ролях все те же – жандармы и злодей. Правда, маски сорваны с других. И даже Паралимпиада в Париже, кажется, ушла на задворки французских таблоидов. Впрочем, как бы ни начиналась история, главное – какой у нее будет конец. Ждет ли основателя Telegram Дурова «хэппи энд» или не очень... Но вот пользователи всего земного шара начеку: их личные данные в опасности.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-2

Кэти Харбат, директор технологической компании (США):
Я думаю, что наиболее подвержены риску новые платформы и мессенджеры, которые имеют шифрование: например, WhatsApp.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-4

В гостях хорошо, а дома лучше. Но Дуров об этом, видимо, забыл: он покинул Россию, жил на Западе и путешествовал. Но этот полет для программиста стал роковым. 24 августа частный джет приземлился в Париже и прямо с трапа самолета Дуров сошел в руки жандармов. Главная загадка: почему он летел во Францию, находясь в розыске Евросоюза? В СМИ ходит слух, что его якобы пригласил на ужин Макрон. Сам лидер Франции эту информацию опровергает.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-6

Эммануэль Макрон, президент Франции:
Я был абсолютно не в курсе прибытия Дурова во Францию, я не в курсе приездов и отъездов граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет. Это ложь, что я направлял какие-либо приглашения.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-8

Так или иначе, ордер на арест основателя Telegram выписали прямо перед посадкой самолета. А 96 часов спустя после задержания Дурова выпустили под залог. Чек свободы соответствует и заработкам программистов такого уровня: пять миллионов евро. Также суд изъял у него все паспорта и обязал отмечаться в обычном полицейском участке дважды в неделю. Кто бы мог подумать, что в одном ряду с бездомными и наркоманами примелькается один из богатейших людей мира. Так какие же претензии у Парижа к Дурову?

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-10

Их немало. Накопилось целых 12 пунктов: от совершения незаконных транзакций до распространения наркотиков. Совокупно Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Эксперты уверены, программисту предложат сделку. Мировое сообщество уже сравнило эту историю с делом Ассанджа, основателя WikiLeaks, который просидел в тюрьме пять лет, после чего все же частично пошел на сделку с США, которые до этого обвиняли журналиста в распространении секретной информации. Правда, порой обходится дорого, но выгодная ложь, хоть и не стоит ни гроша, продается быстрее.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-12

Если зарубежные интернет-платформы рухнут, станут небезопасны или ведомы, что делать пользователям? Нужно думать об информационном суверенитете. На перспективу создавать свое, чтобы быть спокойным за сохранность данных.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-14

Олег Цилько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы мы доносили информацию внутри страны до своих граждан, она ни в коем случае не будет замыкаться на каких-то определенных структурах, государственных органах. Она должна быть доступна для всех граждан страны. Конечно, на этот канал могут подписываться и иностранные граждане, но они будут подписчиками, они будут обычными пользователями, они не будут иметь прав модератора. Здесь не идет речь о том, чтобы тотально контролировать этот канал, переписку граждан или информацию. Здесь речь о том, чтобы обезопасить нашу информацию. 

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-16

Обезопасить сегодня неплохо бы не только личные данные, но и в целом пользователей Telegram и, конечно, основателя этого мессенджера. В Кремле заявили: дело Дурова не должно перерасти в политическое преследование. Москва готова оказать посильную помощь программисту как гражданину России. Но каким бы ни был исход этого дела, прежним любимый миллионами мессенджер уже не будет.

Депутат Госдумы РФ: арест Дурова означает, что свободы слова нет, в Европе она мертва. Подробнее.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-18

Команда Telegram уверяет, гендиректору нечего скрывать. Абсурдно утверждать, что владелец платформы несет ответственность за злоупотребление ею. Адвокат Дурова также отмечает: «Telegram во всех отношениях соответствует европейским правилам», то есть Дуров соблюдал законы ЕС. Более того, сетью пользовался и сам Макрон, и многие его коллеги по политической арене.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-20

Робин Бинсар, юрист (Испания):
Парижский суд преследует президента Telegram, основываясь на гипотезе о том, что, предлагая своим пользователям средство общения вне всякого государственного контроля, он дает им возможность совершать преступления. Я не сомневаюсь, что господин Дуров подаст апелляцию на возбуждение против него расследования.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-22

Весь без исключения трафик Telegram шифруется, и далеко не факт, что Дуров вообще имеет те самые «ключи», которые сделают информацию доступной и за которыми так охотится Париж. По одной из версий, коды могут быть у второго разработчика Telegram Николая Дурова. Старший брат Павла живет в России и недосягаем для французских властей.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-24

Фабрис Эпельбуан, аналитик социальных сетей (Франция):
Во Франции пришло время, когда мы на быстрой скорости отдаляемся от берегов демократии. Мы в первую очередь нацелились на Telegram, потому что это, вероятно, легкая цель. Гораздо проще взяться за Павла Дурова, чем за Илона Маска. 

Маск, кстати, призвал Дурова отпустить. Также в поддержку высказался и американский журналист Такер Карлсон и Цукерберг, основатель компании Meta.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-26

Марк Цукерберг, предприниматель, основатель компании Meta (США):
Я считаю, что давление со стороны правительства было неоправданным, и сожалею, что мы не были более откровенны в этом вопросе. Я твердо убежден, что мы не должны нарушать стандарты контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении, мы готовы дать отпор, если подобное повторится.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-28

А подобное повторится… Кто владеет информацией, владеет миром. Завтра контроль над интернетом захочет получить, к примеру, Берлин, потом Брюссель, центр демократии, потом Варшава. Неважно кто, главное – страна НАТО, у которой не прост зуб, а клык на и на Беларусь, и на Россию.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-30

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:
Другие страны, если бы действовали аналогичным образом, в первую очередь бился в истерике официальный Париж, причем не Париж при Саркази или Шираке, а именно при Макроне. 

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-32

Запад продолжает давление на программиста. В ход пошло личное. Бывшая жена Дурова заявила, что Павел якобы применял насилие в отношении детей. Ящик Пандоры открылся, на авансцене черный пиар! Но вернемся к делу Дурова, официальной информации по нему не так много, поэтому общественность отчасти вынуждена сама додумывать. Сбежит Дуров из Франции – значит, пошел на сделку. Останется – значит, продолжаются торги.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-34

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:
Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство/вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без родины. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-36

Аудитория Telegram сплотилась вокруг основателя. В поддержку Дурова компании выпускают футболки, пользователи соцсетей спамят Макрону с хэштегом freedurov и даже создают интернет-приколы.

В чём обвиняют Дурова и что будет с Telegram? Подробности громкого дела во Франции-38

И несмотря всю шумиху вокруг этой истории, ни одна правозащитная организация не высказалась по поводу задержания Павла Дурова. Впрочем, куда уж! Это ж Европа, а не Беларусь и какой-то самолет Ryanair с Протасевичем на борту. Санкционные копья для Пятой республики даже не точат.

# Марк Цукерберг # Эмманюэль Макрон # Павел Дуров # Дмитрий Медведев # Международная политика # Мария Захарова

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