Сырский: российские войска превосходят по численности армию Украины в Донбассе

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что численность российских подразделений в Донбассе превосходит численность войск ВСУ. Он отмечает сложную ситуацию на направлениях главного удара ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее о сложной ситуации для ВСУ на Краматорском, Купянском и Торецком направлении, в особенности на красноармейском участке, сообщил также лидер Украины Владимир Зеленский.

При этом Минобороны РФ сообщило, что российские военные заняли населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР и нанесли удар по формированиям семи украинских бригад. ВСУ лишились до 560 военнослужащих, танка, четырех бронированных боевых машин, пяти автомобилей, а также двух САУ «Гвоздика» и пяти гаубиц Д-30.