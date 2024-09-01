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Сырский: российские войска превосходят по численности армию Украины в Донбассе

01 сентября 2024 14:02
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Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что численность российских подразделений в Донбассе превосходит численность войск ВСУ. Он отмечает сложную ситуацию на направлениях главного удара  ВС РФ.  Об этом пишет РИА Новости.

Ранее о сложной ситуации для ВСУ на Краматорском, Купянском и Торецком направлении, в особенности на красноармейском участке, сообщил также лидер Украины Владимир Зеленский. 

При этом Минобороны РФ сообщило, что российские военные заняли населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР и нанесли удар по формированиям семи украинских бригад. ВСУ лишились до 560 военнослужащих, танка, четырех бронированных боевых машин, пяти автомобилей, а также двух САУ «Гвоздика» и пяти гаубиц Д-30.

# Владимир Зеленский

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