Депутат Госдумы РФ: арест Дурова означает, что свободы слова нет, в Европе она мертва

Во Франции продлили срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова. К вечеру 28 августа основателю мессенджера должны либо предъявить обвинения, либо отпустить. Но, судя по всему, у французской полиции накопилась масса претензий к Дурову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его называют соучастником серьезных преступлений и могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. И все это из-за якобы недостаточной модерации в Telegram и отказа сотрудничать с властями. Хотя в команде Telegram все обвинения отвергают (там заявили, что мессенджер соблюдает все законы ЕС).

Дуров все еще находится под стражей. А в экспертном сообществе вынесли «вердикт» происходящему: французские власти пытаются взять Telegram под свой контроль. Они хотят регулировать контент на платформе на свое усмотрение, а также получить личные данные пользователей и администраторов каналов. А это еще один инструмент для борьбы с неугодными партиями в странах ЕС. Кстати, Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию. А президент Пятой республики заявил, что решение о задержании основателя мессенджера не является политическим. При этом и видные лидеры IT-отрасли, и даже власти многих стран назвали действия французских властей посягательством на свободу слова.

Мария Бутина, депутат Государственной думы Федерального cобрания России:

Арест Павла Дурова означает, что свободы слова нет. Свобода слова в Европе мертва. Илон Маск на свободе, Марк Цукерберг на свободе. Но Павел Дуров сейчас в тюрьме. Почему? Теперь у Запада фактически есть заложник, и они попытаются шантажировать Россию и всех пользователей Telegram. Они не просто получат контроль. Они, вероятно, попытаются заблокировать мессенджер в России. Я действительно считаю, что Павел Дуров является политическим заключенным, что он стал жертвой охоты на ведьм, которую устроил Запад.