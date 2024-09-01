Крупнейший в Европе аэропорт ожидает хаос

Крупнейший аэропорт Европы готовится к сбоям в работе. 4 сентября сотрудники воздушной гавани Хитроу выйдут не на работу, а на акцию протеста. Они уже объявили о планах провести забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что участие в стачке примут порядка 700 рабочих, которые недовольны оплатой и условиями труда. Забастовка будет продолжаться как минимум в течение 4 дней. Сотрудники аэропорта рассчитывают, что после этого руководство все-таки пересмотрит договоры. Если этого не произойдет – люди обещают уволиться. Стачку активисты приурочили к окончанию летних школьных каникул. Это пиковый сезон, когда пассажиропоток увеличивается до сотен тысяч человек. Многие из них возвращаются домой с отдыха за рубежом, студенты едут на учебу в вузы.