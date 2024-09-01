Рекордные инвестиции в войну, кровожадность ЕС, «угроза с Востока» – краткий обзор ситуации в мире
Для того самого баланса безопасности в Беларуси выстроена надежная система защиты и на западных рубежах, где, возможно, открытые боевые действия не ведутся, но это не значит, что опасности нет. Наши военные четко понимают, к чему нужно готовиться и постоянно совершенствуют боевые навыки. В Гродненской области прошло тактическое учение с подразделениями механизированной бригады, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Войска вели специальные действия в труднодоступной местности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Экипажи боевых машин совершили марш с преодолением водной преграды, выполнили комплекс огневых задач на полигоне. Тренировка предусматривала отработку призыва военнообязанных.
Ситуацию на западных рубежах ОДКБ на неделе прокомментировали в штабе организации. Под предлогом защиты от «угрозы с Востока» НАТО наращивает группировку в этих районах, накачивает оружием Польшу и страны Балтии, что, естественно, вызывает опасения у блока ОДКБ.
Росту напряженности способствует и ситуация в Курской области России. На неделе на встрече глав МИД ЕС Боррель заявил, что «многие страны Евросоюза» поддержали нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители. Он также призвал союзников нарастить военную помощь Киеву. При этом главный садовник райского сада, коим по его мнению является ЕС, считает, что дипломатия – это важный путь к урегулированию кризиса на Украине.
Но пока громче дипломатов говорят пушки, которые усиленными темпами производят в США и Европе. На неделе в японских СМИ была обнародована гигантская сумма военных заказов, которые поступили в прошлом году основным американским и европейским компаниям.
В 2023-м в войну инвестировали 750 миллиардов долларов. Это наивысший уровень вложений в истории отрасли. Столько получили в рамках заказов 8 основных корпораций военно-промышленного комплекса США и ЕС. Вряд ли такие деньги вкладывали бы в бесперспективное дело. Так что, скорее всего, продолжится и конфликт на Украине, и война на Ближнем Востоке, а, может быть, где-то еще.