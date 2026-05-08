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Минсельхозпрод предложил обсудить проект закона о фермерских хозяйствах

08 мая 2026 15:48
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Минсельхозпрод предложил обсудить проект закона о фермерских хозяйствах-0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия вынесло на общественное обсуждение законопроект о крестьянских и фермерских хозяйствах.

Документ определяет порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации фермерских хозяйств, а также права и обязанности их участников и полномочия их руководящих органов.

Законопроект состоит из восьми глав и 33 статей, а также предусматривает отмену устаревших нормативных актов.

Обсуждение проходит в рамках Правового форума Беларуси с 8 по 18 мая 2026 года.

Фото: pixabay

# общество

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