От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета

О том, как в столице сохраняют историческую правду, почему сегодня голос педагога и депутата должен звучать в унисон, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Человеком, который не только принимает важные городские решения, но и каждый день видит будущее нашей страны в школьных классах.
В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Сегодня социальная защита ветеранов и бывших узников концлагерей – это, безусловно, приоритет города. Какая адресная поддержка предусмотрена для них сегодня?
Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ежегодно в нашей стране в канун 9 Мая ветераны войны, инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, узники получают материальную помощь. Это суммы достаточно большие. Хотя, наверное, говорить о том, что этого достаточно человеку, который воевал, наверное, не приходится. Но вместе с тем, в период с 4 по 8 мая все эти люди получают помощь. От 1,5 тысяч до 5 тысяч в 2026 году они получат такую помощь. Также постоянно для людей, для ветеранов войны, людей старше 80 лет есть система поддержки, как материальная, так и социальная поддержка. Это медицинское обслуживание, это даже культурное обслуживание. Здесь важно, чтобы люди, которые работают с ветеранами, это понимали – рассказывали им, поддерживали их. Что нужно людям в таком возрасте? Они сегодня ищут общение, общение с молодежью – это правильно. Они хотят передать свои знания. Они хотят рассказать о том, что вообще было. Поэтому такая социальная адресная поддержка для этих людей очень важна, она у нас существует.
Подробности в видео.