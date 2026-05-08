От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета

О том, как в столице сохраняют историческую правду, почему сегодня голос педагога и депутата должен звучать в унисон, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Человеком, который не только принимает важные городские решения, но и каждый день видит будущее нашей страны в школьных классах.

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Сегодня социальная защита ветеранов и бывших узников концлагерей – это, безусловно, приоритет города. Какая адресная поддержка предусмотрена для них сегодня?