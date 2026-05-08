Прямой эфир

От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета

08 мая 2026 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О том, как в столице сохраняют историческую правду, почему сегодня голос педагога и депутата должен звучать в унисон, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Человеком, который не только принимает важные городские решения, но и каждый день видит будущее нашей страны в школьных классах.

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Сегодня социальная защита ветеранов и бывших узников концлагерей – это, безусловно, приоритет города. Какая адресная поддержка предусмотрена для них сегодня?

От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ежегодно в нашей стране в канун 9 Мая ветераны войны, инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, узники получают материальную помощь. Это суммы достаточно большие. Хотя, наверное, говорить о том, что этого достаточно человеку, который воевал, наверное, не приходится. Но вместе с тем, в период с 4 по 8 мая все эти люди получают помощь. От 1,5 тысяч до 5 тысяч в 2026 году они получат такую помощь. Также постоянно для людей, для ветеранов войны, людей старше 80 лет есть система поддержки, как материальная, так и социальная поддержка. Это медицинское обслуживание, это даже культурное обслуживание. Здесь важно, чтобы люди, которые работают с ветеранами, это понимали – рассказывали им, поддерживали их. Что нужно людям в таком возрасте? Они сегодня ищут общение, общение с молодежью – это правильно. Они хотят передать свои знания. Они хотят рассказать о том, что вообще было. Поэтому такая социальная адресная поддержка для этих людей очень важна, она у нас существует.

Подробности в видео.

# Ольга Шерснёва # Эллада Власенко # Государственная социальная политика # Великая Отечественная война # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии в Могилевской области получили новые комбайны
08 мая 2026 14:17

Аграрии в Могилевской области получили новые комбайны

Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии
08 мая 2026 14:15

Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии

Голод, холод и чужбина – о своем детстве рассказал бывший узник концлагеря
08 мая 2026 14:10

Голод, холод и чужбина – о своем детстве рассказал бывший узник концлагеря

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»
08 мая 2026 14:08

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы
08 мая 2026 14:05

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы

Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения
08 мая 2026 13:53

Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения

Работники МЧС и коммунальные службы в Минске ликвидируют последствия подтоплений
08 мая 2026 13:48

Работники МЧС и коммунальные службы в Минске ликвидируют последствия подтоплений

9 Мая сотрудники МВД Беларуси будут нести службу в усиленном режиме
08 мая 2026 13:43

9 Мая сотрудники МВД Беларуси будут нести службу в усиленном режиме

Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси
08 мая 2026 13:40

Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов
08 мая 2026 13:38

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов

Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов
08 мая 2026 13:38

Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов

В Минске затопило улицы, машины «плывут», произошла остановка общественного транспорта
08 мая 2026 13:32

В Минске затопило улицы, машины «плывут», произошла остановка общественного транспорта