НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК

Генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович заявила, что после решения МОК об отмене ограничений международные спортивные федерации должны обеспечить полный допуск белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

Она отметила, что это важный шаг к возвращению прежних условий участия, однако процесс еще не завершен. Теперь решения должны принять сами федерации по видам спорта, что потребует времени и дополнительной работы.

Санкович подчеркнула, что НОК и национальные федерации будут добиваться ускорения этого процесса и вести переговоры на международном уровне.

По ее словам, ограничения, введенные в 2022 году, постепенно пересматриваются, но каждая спортивная организация будет действовать по своим правилам и срокам.

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