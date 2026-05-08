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НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК

08 мая 2026 15:25
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НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК-0

Генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович заявила, что после решения МОК об отмене ограничений международные спортивные федерации должны обеспечить полный допуск белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

Она отметила, что это важный шаг к возвращению прежних условий участия, однако процесс еще не завершен. Теперь решения должны принять сами федерации по видам спорта, что потребует времени и дополнительной работы.

Санкович подчеркнула, что НОК и национальные федерации будут добиваться ускорения этого процесса и вести переговоры на международном уровне.

По ее словам, ограничения, введенные в 2022 году, постепенно пересматриваются, но каждая спортивная организация будет действовать по своим правилам и срокам.

Фото: pixabay

# НОК # НОК Беларуси

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