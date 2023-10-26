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Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с многочисленными жертвами стрельбы в штате Мэн

26 октября 2023 19:08
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Безопасность народа – приоритетное направление для любого государства. И речь не только о внешних границах, но и преступности внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с многочисленными жертвами стрельбы в штате Мэн-1

По уточненным данным, в результате стрельбы в американском штате Мэн погибли 18 человек. Более 60 ранены. Подозреваемый до сих пор на свободе. Он открыл огонь по людям в боулинг-центре и баре, после чего скрылся. Полиция установила личность стрелка, однако поймать его пока не удалось. 

Соболезнование народу США в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии направил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Беларусь решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, а также отсутствие надлежащего контроля за оборотом оружия. Очередная трагедия в США стала уже 565-й по счету и самой жуткой и массовой в этом году. Всего жертвами подобных актов в 2023-м стали более 25 тысяч безвинных американцев, отметил Президент.

# Стрельба в США # Александр Лукашенко # Новости США # Фотофакт

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