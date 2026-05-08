Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии

О том, как в столице сохраняют историческую правду, почему сегодня голос педагога и депутата должен звучать в унисон, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Человеком, который не только принимает важные городские решения, но и каждый день видит будущее нашей страны в школьных классах.
В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Как депутат и директор гимназии вы ежедневно встречаетесь с разными поколениями. Скажите честно, для современных подростков 9 Мая – это все еще праздник со слезами на глазах или уже просто торжественный ритуал? Где та грань, за которой история становится личным переживанием?
Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня, благодаря той масштабной работе, которая проводится с подростками, с молодежью и вообще с детьми с дошкольного возраста – это уже стал праздник со слезами на глазах. Это очень важно. Потому что хорошо, что педагоги и вообще, наверное, наш белорусский народ вовремя вспомнил о том, что сохранять историческую память нужно. Мы пошли путем работы с семьей. Когда еще в 2019 году мы в гимназии стали создавать виртуальную «Книгу памяти» о предках наших учащихся, подключились все семьи. Когда ребенок вместе со своей семьей переживает историю своих предков – это становится, конечно, его личной историей. Праздник, безусловно, будет праздником со слезами на глазах.
Подробности в видео.