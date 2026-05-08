Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии

О том, как в столице сохраняют историческую правду, почему сегодня голос педагога и депутата должен звучать в унисон, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Человеком, который не только принимает важные городские решения, но и каждый день видит будущее нашей страны в школьных классах.

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Как депутат и директор гимназии вы ежедневно встречаетесь с разными поколениями. Скажите честно, для современных подростков 9 Мая – это все еще праздник со слезами на глазах или уже просто торжественный ритуал? Где та грань, за которой история становится личным переживанием?