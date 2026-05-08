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Аграрии в Могилевской области получили новые комбайны

08 мая 2026 14:17
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Аграрии в Могилевской области получили новые комбайны-0

В Могилевской области сельхозпредприятиям передали новые зерноуборочные  комбайны производства «Гомсельмаш». Об этом сообщает БЕЛТА.

Техника закуплена за счет областного бюджета и предназначена для обновления машинно-тракторного парка региона.

По словам первого зампредседателя облисполкома Сергея Савицкого, в 2025 году хозяйства области получат около 1,8 тыс. единиц техники. Это позволит ускорить уборочную кампанию, снизить затраты и повысить эффективность работы аграриев.

Новые комбайны получили хозяйства, которые особенно нуждаются в обновлении техники. Механизаторы отмечают, что современные машины более надежны, удобны в работе и помогут увеличить объемы сбора урожая.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

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