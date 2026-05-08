Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы

Марафон поздравлений продолжается в Минской области. Все внимание ветеранам. В каждом уголке региона атмосфера, наполненная трепетом, уважением и глубокой признательностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

День Победы – это не просто дата в календаре, это возможность выразить безграничную благодарность тем, кто отстоял нашу свободу. Сегодня председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Савельевича Соловьянова. Что такое война, он узнал в 15 лет и сразу включился в борьбу. С 1943 года в составе 152-й стрелковой дивизии 28-й армии принимал участие во многих боях и сражениях.

Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны: И в этот день свои награды на зависть всей планеты, свои награды Родина наденет. Это награды всего нашего советского народа. Их подвиг – это награда.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

В эти дни по всей Минщине проходят праздничные, торжественные мероприятия, митинги, выставки, вело- и автопробеги. Все они имеют тематический характер, и их более 200. Ну а главное действие по традиции будет на Кургане Славы.

В Слуцк Иван Савельевич попал уже после войны, где продолжил свою службу, создал семью. А небольшой белорусский город стал родным. В 2026 году Ивану Савельевичу исполнилось 100 лет, он бодр и весел, как говорят – в строю.