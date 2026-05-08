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Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы

08 мая 2026 14:05
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Марафон поздравлений продолжается в Минской области. Все внимание ветеранам. В каждом уголке региона атмосфера, наполненная трепетом, уважением и глубокой признательностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы-2

День Победы – это не просто дата в календаре, это возможность выразить безграничную благодарность тем, кто отстоял нашу свободу. Сегодня председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Савельевича Соловьянова. Что такое война, он узнал в 15 лет и сразу включился в борьбу. С 1943 года в составе 152-й стрелковой дивизии 28-й армии принимал участие во многих боях и сражениях.

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы-4

Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны:
И в этот день свои награды на зависть всей планеты, свои награды Родина наденет. Это награды всего нашего советского народа. Их подвиг – это награда.

Председатель Миноблисполкома поздравил ветерана ВОВ Ивана Соловьянова с наступающим Днем Победы-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
В эти дни по всей Минщине проходят праздничные, торжественные мероприятия, митинги, выставки, вело- и автопробеги. Все они имеют тематический характер, и их более 200. Ну а главное действие по традиции будет на Кургане Славы.

В Слуцк Иван Савельевич попал уже после войны, где продолжил свою службу, создал семью. А небольшой белорусский город стал родным. В 2026 году Ивану Савельевичу исполнилось 100 лет, он бодр и весел, как говорят – в строю.

# Алексей Кушнаренко # ветераны # Великая Отечественная война # День Победы

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