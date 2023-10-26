На Запада фиксируют рекордный уровень миграции

Рекордный за 15 лет уровень миграции фиксируют в странах Запада. Проблема особенно остро встала в Германии, Британии, Канаде и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приток нелегалов связан с обостряющимися военными конфликтами. В частности, на Ближнем Востоке и в Украине. Больше всего ее жителей приняли Германия и Польша. Вопреки ожиданиям, решить проблему на рынке труда за счет приезжих не удалось. Наоборот, в ЕС предупреждают о риске усиления террористической угрозы на фоне миграционного кризиса.