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На Запада фиксируют рекордный уровень миграции

26 октября 2023 19:06
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Рекордный за 15 лет уровень миграции фиксируют в странах Запада. Проблема особенно остро встала в Германии, Британии, Канаде и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Запада фиксируют рекордный уровень миграции-1

Приток нелегалов связан с обостряющимися военными конфликтами. В частности, на Ближнем Востоке и в Украине. Больше всего ее жителей приняли Германия и Польша. Вопреки ожиданиям, решить проблему на рынке труда за счет приезжих не удалось. Наоборот, в ЕС предупреждают о риске усиления террористической угрозы на фоне миграционного кризиса.

# Беженцы # Фотофакт

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