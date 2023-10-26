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На грани голода в Газе оказались свыше 2 млн человек

26 октября 2023 19:07
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Из-за блокады в Газе туда поступает лишь 2 % от прежних поставок продовольствия. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На грани голода в Газе оказались свыше 2 млн человек-1

Специалисты напоминают, что до начала боевых действий в анклав ежедневно прибывали свыше 100 грузовиков с продовольствием. Однако с момента эскалации палестино-израильского конфликта, который длится уже 19 дней, количество поставок сократилось. В результате на грани голода оказались свыше 2 миллионов человек. И с каждым днем ситуация только ухудшается, считает глава организации.

# Международная политика # Фотофакт

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