На грани голода в Газе оказались свыше 2 млн человек

Из-за блокады в Газе туда поступает лишь 2 % от прежних поставок продовольствия. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты напоминают, что до начала боевых действий в анклав ежедневно прибывали свыше 100 грузовиков с продовольствием. Однако с момента эскалации палестино-израильского конфликта, который длится уже 19 дней, количество поставок сократилось. В результате на грани голода оказались свыше 2 миллионов человек. И с каждым днем ситуация только ухудшается, считает глава организации.