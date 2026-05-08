Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»

Выглаженная форма, начищенная до блеска обувь, а вместо плаца – школьный двор. В 209-й школе столицы патриотическое воспитание занимает ключевое место в учебном процессе, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Точкой отсчета стал 1998 год. Именно тогда, почти три десятилетия назад, в учреждении был организован военно-патриотический клуб «Патриот». Сегодня он известен далеко за пределами Московского района Минска. В подтверждение десятки наград и кубков областного и даже республиканского уровня.

Ольга Швед, заместитель директора минской средней школы № 209 имени Зои Космодемьянской:

В этом большая заслуга наших руководителей. В этом году к нам пришел молодой руководитель – наш выпускник, который тоже прошел через клуб «Патриот», Егор Юрьевич.

Преемственность поколений в действии. Сегодня в клубе «Патриот» насчитывается 30 человек. Программа подготовки здесь серьезная – от самодисциплины до умения работать в команде. В этом году ребятам выпала особая честь – Вахта памяти на посту № 1 у Вечного огня.

Впереди городской этап «Зарницы». Подготовка к ней идет в режиме нон-стоп. Ребята отшлифовывают чеканный шаг и слаженность в строю. Здесь важно все – от выверенных движений до абсолютного чувства локтя. Собирать и разбирать автомат тоже входит в обязательную программу. Путь к победе требует универсальности. Здесь одинаково важны блестящие знания теории и отточенная до автоматизма практика.