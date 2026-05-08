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Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»

08 мая 2026 14:08
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Выглаженная форма, начищенная до блеска обувь, а вместо плаца – школьный двор. В 209-й школе столицы патриотическое воспитание занимает ключевое место в учебном процессе, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»-2

Точкой отсчета стал 1998 год. Именно тогда, почти три десятилетия назад, в учреждении был организован военно-патриотический клуб «Патриот». Сегодня он известен далеко за пределами Московского района Минска. В подтверждение десятки наград и кубков областного и даже республиканского уровня.

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»-4

Ольга Швед, заместитель директора минской средней школы № 209 имени Зои Космодемьянской:
В этом большая заслуга наших руководителей. В этом году к нам пришел молодой руководитель – наш выпускник, который тоже прошел через клуб «Патриот», Егор Юрьевич.

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»-6

Преемственность поколений в действии. Сегодня в клубе «Патриот» насчитывается 30 человек. Программа подготовки здесь серьезная – от самодисциплины до умения работать в команде. В этом году ребятам выпала особая честь – Вахта памяти на посту № 1 у Вечного огня.

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»-8

Впереди городской этап «Зарницы». Подготовка к ней идет в режиме нон-стоп. Ребята отшлифовывают чеканный шаг и слаженность в строю. Здесь важно все – от выверенных движений до абсолютного чувства локтя. Собирать и разбирать автомат тоже входит в обязательную программу. Путь к победе требует универсальности. Здесь одинаково важны блестящие знания теории и отточенная до автоматизма практика.

Эти школьники несут Вахту памяти у Вечного огня – побывали в военно-патриотическом клубе «Патриот»-10

Егор Толмачев, руководитель военно-патриотического воспитания минской средней школы № 209 имени Зои Космодемьянской:
Дети все разные, разного возраста. К кому-то нужно будет один подход, к другому – другой подход. Надо будет пожестче, построже. Поэтому в общем и целом сказать можно, что сложно идет подготовка. Но мы справимся, все будет хорошо. Эти ребята очень замотивированы.

Подробности в видео.

# Ольга Швед # Элла Маркевич # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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