Нациста Гунько, которому рукоплескали в Канаде, МВД РФ объявило в розыск

Бывший военнослужащий СС Ярослав Гунько, который был радушно принят в канадском парламенте, объявлен в розыск МВД РФ, пишет РИА Новости.

Гунька обвиняется в геноциде мирного населения во время Второй мировой войны. Он проходил службу в дивизии СС «Галичина», которая была создана Адольфом Гитлером и формировалась из украинских добровольцев. В 1944 году Гунька и его сослуживцы убили не менее 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Начало скандала было положено, когда стало известно, что Гунько был приглашен в парламент Канады как ветеран Второй мировой войны. Это обстоятельство вызвало негодование в ряде стран, и спикер палаты общин Канады подал в отставку.