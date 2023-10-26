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Нациста Гунько, которому рукоплескали в Канаде, МВД РФ объявило в розыск

26 октября 2023 13:12
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Бывший военнослужащий СС Ярослав Гунько, который был радушно принят в канадском парламенте, объявлен в розыск МВД РФ, пишет РИА Новости.

Гунька обвиняется в геноциде мирного населения во время Второй мировой войны. Он проходил службу в дивизии СС «Галичина», которая была создана Адольфом Гитлером и формировалась из украинских добровольцев. В 1944 году Гунька и его сослуживцы убили не менее 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Начало скандала было положено, когда стало известно, что Гунько был приглашен в парламент Канады как ветеран Второй мировой войны. Это обстоятельство вызвало негодование в ряде стран, и спикер палаты общин Канады подал в отставку.

# Международная политика

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