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ВСУ оказались в очень тяжелом положении из-за наступления ВС России под Красным Лиманом

26 октября 2023 14:17
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Украинская армия оказалась в очень тяжелом положении и столкнулась с проблемами на Восточном фронте. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что данная ситуация вызвана активными действиями российских войск.

В летней кампании украинцы не достигли значительных результатов, в то же время Россия увеличила объемы производства вооружений. Западные страны безуспешно стараются догнать российский военно-промышленный комплекс.

В течение 5 месяцев украинские силы пытаются наступать на различных направлениях бригадами, обученными НАТО и вооруженными иностранной техникой. По словам президента РФ Владимира Путина, потери противника составили более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 единиц бронетехники. Он подчеркнул, что контрнаступление Украины фактически потерпело фиаско, а российские войска улучшают свои позиции по всей длине линии фронта.

# Международная политика # Владимир Путин

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