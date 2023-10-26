Российский МиГ-31 перехватил норвежский «Посейдон» над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для перехвата норвежского самолета Poseidon над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Авиационная цель была замечена над акваторией близ границы. Опознав воздушное судно как норвежский самолет Poseidon, при приближении МиГ-31 иностранный самолет повернул в сторону от российской территории. Не допустив нарушения границы, истребитель РФ благополучно вернулся на базу. При выполнении полета были соблюдены международные правила и меры безопасности.