Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США

Новости США. Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение выразил в своем Twitter Дональд Трамп.
Новости США. Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение выразил в своем Twitter Дональд Трамп.
Американский президент очередной раз повторил, что во многих штатах большое количество наблюдателей от республиканцев выгоняли из помещений для подсчета голосов, миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами.
Выборы президента США: 70% республиканцев сомневаются в честности главной политической гонки
Трамп заявил, что не признает поражения и планирует подать «большие иски», которые докажут неконституционность выборов. По словам действующего президента, его соперник Джо Байден победил – цитата – «только в глазах фейковых СМИ».
Читайте также:
Обратить вспять пандемию и вернуть Америке уважение в мире. Что обещает Байден после победы на выборах?
В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации
В США суд разбирается с подсчётом бюллетеней на выборах президента. Иск подали сторонники Трампа