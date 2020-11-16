Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США

Новости США. Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение выразил в своем Twitter Дональд Трамп.