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Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США

16 ноября 2020 19:23
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Новости США. Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение выразил в своем Twitter Дональд Трамп.

Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США-1

Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США-3

Американский президент очередной раз повторил, что во многих штатах большое количество наблюдателей от республиканцев выгоняли из помещений для подсчета голосов, миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами. 

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Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США-6

Трамп заявил, что не признает поражения и планирует подать «большие иски», которые докажут неконституционность выборов. По словам действующего президента, его соперник Джо Байден победил – цитата – «только в глазах фейковых СМИ».

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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