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Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?

16 ноября 2020 18:51
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Президент Франции подверг критике Совет безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон заявил, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны.

Споры о том, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности, продолжаются не первый год.

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?-1

Министр иностранных дел Германии выступает за создание Совета безопасности Евросоюза – места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности.

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?-4

При этом Великобритания, которая покинула ЕС, тоже должна принять участие в работе такого органа, а США – стать важным его партнером.

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?-7

К слову, Совбез ООН создавался сразу после Второй мировой войны для поддержания международной безопасности. Однако за 75 лет мир сильно изменился, а Совбез демонстрирует все меньшую готовность отвечать на все большее число новых кризисов.

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?-10

Ни одно из предложений по реформированию Совета безопасности не пользуется единодушной поддержкой его постоянных членов. Между тем это все способствует ослаблению авторитета, легитимности и эффективности Совбеза.

# ООН # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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