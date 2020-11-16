Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?
Президент Франции подверг критике Совет безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эммануэль Макрон заявил, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны.
Споры о том, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности, продолжаются не первый год.
Министр иностранных дел Германии выступает за создание Совета безопасности Евросоюза – места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности.
При этом Великобритания, которая покинула ЕС, тоже должна принять участие в работе такого органа, а США – стать важным его партнером.
К слову, Совбез ООН создавался сразу после Второй мировой войны для поддержания международной безопасности. Однако за 75 лет мир сильно изменился, а Совбез демонстрирует все меньшую готовность отвечать на все большее число новых кризисов.
Ни одно из предложений по реформированию Совета безопасности не пользуется единодушной поддержкой его постоянных членов. Между тем это все способствует ослаблению авторитета, легитимности и эффективности Совбеза.