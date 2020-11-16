Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?

Президент Франции подверг критике Совет безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эммануэль Макрон заявил, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Споры о том, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности, продолжаются не первый год.

Министр иностранных дел Германии выступает за создание Совета безопасности Евросоюза – места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности.

При этом Великобритания, которая покинула ЕС, тоже должна принять участие в работе такого органа, а США – стать важным его партнером.

К слову, Совбез ООН создавался сразу после Второй мировой войны для поддержания международной безопасности. Однако за 75 лет мир сильно изменился, а Совбез демонстрирует все меньшую готовность отвечать на все большее число новых кризисов.