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Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня

16 ноября 2020 18:54
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Новости мира. За сутки в мире коронавирусом заразились более 590 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее число инфицированных приближается к 55 миллионам.

Страны друг за другом возвращаются к жесткому карантину. Дополнительные ограничения с 16 ноября вводит Эстония. Согласно новому правилу «2+2», в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других жителей. С полуночи до 6 утра должны быть закрыты все развлекательные заведения и общепит.

Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня-1

В Латвии отказались от традиционного празднования Нового года. Австрия с 17 ноября вводит национальный локдаун.

Между тем многие по-прежнему недовольны такими ограничениями. В Германии, согласно соцопросу, почти 80 % респондентов считают, что рестораны в декабре можно вновь открыть для посетителей. Около 70 % высказались за открытие культурных учреждений.

Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня-4

А в Киеве около Верховной Рады предприниматели собрались на митинг с требованием отменить карантин выходного дня.

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# Коронавирус # Фотофакт

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