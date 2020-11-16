Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня

Новости мира. За сутки в мире коронавирусом заразились более 590 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее число инфицированных приближается к 55 миллионам.

Страны друг за другом возвращаются к жесткому карантину. Дополнительные ограничения с 16 ноября вводит Эстония. Согласно новому правилу «2+2», в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других жителей. С полуночи до 6 утра должны быть закрыты все развлекательные заведения и общепит.