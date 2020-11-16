В Мадриде +15, в Москве -1. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 ноября

В Париже синоптики обещают облачность, без осадков, но ветрено. Столбик термометра здесь покажет +11°C, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Вене будет +8°C и возможен дождь. В Риме теплее – +16°C и также возможен дождь, не исключены грозы. А вот в Мадриде солнечно и до +15°C.

В столице Болгарии +8°C, солнечно. Без осадков также и в Анкаре, температура поднимется до +9°C. Ну а в Афинах погода гораздо комфортнее, здесь обещают +17°C и солнце.

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге около 3 тепла, в Вильнюсе всего 1 выше ноля. В Варшаве +7°C, в Киеве +3°C и возможен мокрый снег.