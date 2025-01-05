Трамп в должности, переговоры по Украине, судьба Ирана – подготовили международный прогноз на 2025-й

Только вступая в 2025, мы понимаем, что он будет во многом непростым. Какие события 2025 года способны повлиять на глобальный ландшафт в политике, экономике и других сферах – прогнозы изучили наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ. Темная лошадка 2025 года – избранный американский президент Дональд Трамп уже готовится к своей инаугурации, которая состоится 20 января, а эксперты тем временем делают прогнозы: каким же будет второе президентство республиканца. Это, пожалуй, и есть главная интрига 2025-го в мировой политике.

Дональд Трамп хочет положить конец путинской войне в 2025 году. Украина значительно ослаблена в военном отношении: моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Сложности правление Трампа сулит для европейцев. Республиканец намерен расколоть Европу, повесить на нее максимум оборонных расходов и ликвидировать энергоемкую промышленность. Очевидно, что работать чиновник будет в первую очередь через Макрона и, возможно, Польшу – там «Право и справедливость» рассчитывает взять реванш в мае – состоятся выборы президента. Прочие западноевропейские лидеры не скрывали, что поддерживают Байдена, поэтому их ждут трудные времена.

Макрон выразил свою точку зрения о «важности» для США считаться с Европейским союзом, и оба лидера провели переговоры по Украине и Ближнему Востоку, сообщил офис Макрона. В оппозиции будет Германия. Будущий вероятный канцлер Мерц уже заявил, что его страна готова покупать российский газ по «Северному потоку», это срывает американские энергетические планы изолировать Евросоюз. Также против Трампа выступают структуры ЕК и ЕП. Эти объединения тесно связаны с проигравшей Демпартией США и вовлечены в войну в Украине, поэтому ищут способы, как ее продлить, перекладывая деньги из одного кармана в другой. Ярко против Трампа выступил и сам Зеленский. Он по-прежнему ориентируется на партию Байдена.

Владимир Зеленский:

Он, я считаю, что сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. За ближайшие полгода Киеву предстоит понять: как много Трамп готов инвестировать в Украину. Если оружие перестанут поставлять, то уже с марта-апреля в ВСУ начнется снарядный голод. Эту дату и можно назвать предполагаемой точкой начала переговоров с Россией. Условия мира Москвы неизменны.

Владимир Путин, президент России:

Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает отмену всех западных санкций против России. Но не только Москва в центре внимания Вашингтона. Есть еще одно направление американской внешней политики – Китай. В КНР опасаются провокаций США в Южно-Китайском море, которые могут произойти при Трампе, и ожидают нового этапа торговых войн.

Си Цзиньпин не ожидается на инаугурации Трампа. Сложным год будет и для Ирана. Победу Трампа там считали худшим сценарием, потому что она означает большую войну с Израилем и США. Вместе с тем, сегодня игроки на Ближнем Востоке заняты не Тегераном, а переделом Сирии, поэтому пока там не сложится новый баланс сил, не начнется и военная операция против Ирана. Так что вряд ли это вопрос ближайшего года-двух.

Фатеме Мохаджерани, официальный представитель правительства Исламской Республики Иран:

Политика максимального давления на Иран, которую проводил Дональд Трамп, потерпела полную неудачу. Мы предлагаем правительству Трампа пересмотреть свою ошибочную политику. Крайне успешным год был для Турции, и эта тенденция может сохраниться в будущем. Турецкое влияние постоянно растет в странах СНГ, из регионального лидера Анкара пытается стать мировым, но и ей придется в ближайшее время решать сложные задачи в Сирии. В 2025 основной фокус внимания Турции будет направлен именно туда.