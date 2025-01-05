Снежная буря накрывает США – в опасности 60 млн человек

60 миллионов человек в зоне риска: в США пришла страшная снежная буря. В плену непогоды как минимум центральная и восточная части страны. Штормовые предупреждения объявлены на необычайно обширной территории. В опасности даже теплые штаты: такие, как, например, Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад, морозы, гололед и сильный ветер – путь на улицы жителям фактически заказан. Водителей призывают остаться дома, но, вопреки предостережениям специалистов, американцы все равно стремятся воспользоваться автомобилем. Тем не менее каждый выезд на дорогу несет в себе смертельную опасность. Резко возросло количество аварий на дорогах. Метеорологи не радуют прогнозами относительно погоды. Они уверены, что вскоре температура воздуха снизится на 30 градусов ниже нормы, а в отдельных городах могут отключить электричество. Заключения экспертов таковы: эта буря принесет самый сильный снегопад и самые мощные морозы за более чем десятилетие. И зимний апокалипсис уже начался. Первыми его последствия на себе ощутили жители Небраски.