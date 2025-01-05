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Маск высмеял вручение медали Соросу, сравнив его с Палпатином

05 января 2025 10:46
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Американский инженер Илон Маск выложил насмешливую картинку в социальной сети X на фоне вручения Джорджу Соросу медали Свободы, пишет РИА Новости.

Маск высмеял вручение медали Соросу, сравнив его с Палпатином-1

Фото: Pinterest

На картинке изображен действующий президент США Джо Байден, стоящий около императора Палпатина – главного злодея из фильма «Звездные войны».

«Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении», – отметил Маск.

Президентская медаль Свободы – одна из высших наград для гражданских лиц в Америке. Ею награждают за существенный вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах.

# Международная политика # Илон Маск # Джо Байден # Джордж Сорос

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