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Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки

05 января 2025 11:08
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Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 133-й победный гол в карьере в чемпионатах НХЛ, пишет РИА Новости.

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки-1

Фото: Pinterest

В противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс», которое прошло в Вашингтоне 4 декабря, завершившись победой «Вашингтона» – 7:4, Овечкин забил решающую шайбу.

Российский хоккеист находится на втором месте в истории по количеству победных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Рекордсмен – чех Яромир Ягру, у него 135 победных шайб.

Всего на счету Овечкина 872 гола в 1449 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд установил канадец Уэйн Гретцки, забив 894 шайбы в 1487 играх.

# Хоккей # Александр Овечкин

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