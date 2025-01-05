Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки

Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 133-й победный гол в карьере в чемпионатах НХЛ, пишет РИА Новости.

В противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс», которое прошло в Вашингтоне 4 декабря, завершившись победой «Вашингтона» – 7:4, Овечкин забил решающую шайбу.

Российский хоккеист находится на втором месте в истории по количеству победных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Рекордсмен – чех Яромир Ягру, у него 135 победных шайб.

Всего на счету Овечкина 872 гола в 1449 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд установил канадец Уэйн Гретцки, забив 894 шайбы в 1487 играх.