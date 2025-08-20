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Трамп получил приглашение посетить Россию – Лавров

20 августа 2025 06:48
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Трамп получил приглашение посетить Россию – Лавров-0

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приглашен посетить Российскую Федерацию. Об этом пишет РИА Новости.

Получение американским лидером приглашения посетить Российскую Федерацию подтверждает глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. На Аляске в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин данное приглашение подтвердил, отметил дипломат.

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Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Путин # Сергей Лавров

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