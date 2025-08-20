Пять штатов отправят свои подразделения Нацгвардии в Вашингтон

Губернаторы штатов Миссисипи и Луизиана приняли решение направить в город собственные подразделения Национальной гвардии в дополнение к тем, что уже находятся там по инициативе Дональда Трампа. Ранее о таком намерении заявили власти еще трех штатов. В конечном счете, несмотря на протест мэра Вашингтона, общая численность военных в городе достигнет почти 2 тысяч человек. Гвардейцы будут охранять государственные учреждения и обеспечивать дополнительную безопасность полицейских.