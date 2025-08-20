В Турции из-за засухи несколько провинций остались без воды

Местные власти назвали ситуацию критической и ввели ограничения на потребление воды. В некоторых населенных пунктах она будет подаваться только шесть часов в сутки. В других районах люди живут без нее уже несколько месяцев. Им приходится ходить за водой по несколько километров и набирать ее в бутылки. По данным специалистов, с начала 2025 года количество осадков в Турции сократилось на четверть, достигнув самого низкого уровня за более чем половину столетия.