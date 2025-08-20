Прямой эфир

В Турции из-за засухи несколько провинций остались без воды

20 августа 2025 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Северные провинции Турции остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – аномальная засуха.

В Турции из-за засухи несколько провинций остались без воды-2

Местные власти назвали ситуацию критической и ввели ограничения на потребление воды. В некоторых населенных пунктах она будет подаваться только шесть часов в сутки. В других районах люди живут без нее уже несколько месяцев. Им приходится ходить за водой по несколько километров и набирать ее в бутылки. По данным специалистов, с начала 2025 года количество осадков в Турции сократилось на четверть, достигнув самого низкого уровня за более чем половину столетия.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты «Реала» одержали первую победу в Ла Лиге при Алонсо
20 августа 2025 06:27

Футболисты «Реала» одержали первую победу в Ла Лиге при Алонсо

Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы
20 августа 2025 06:25

Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы

Более 2 тысяч человек покинули Северную Каролину из-за урагана «Эрин»
20 августа 2025 06:24

Более 2 тысяч человек покинули Северную Каролину из-за урагана «Эрин»