В Польше раскрыли крупную сеть наркоторговцев

В Польше разоблачили крупную сеть наркоторговцев, которые действовали по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше разоблачили крупную сеть наркоторговцев, которые действовали по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе масштабной спецоперации изъято более тонны запрещенных веществ на сумму 300 миллионов долларов. А также семь единиц огнестрельного оружия и несколько сотен патронов. Как сообщили в МВД страны, ядро преступных группировок составляли поляки, проживающие в Испании, а некоторые из них были футбольными фанатами. Они занимались контрабандой наркотиков в различные регионы Европы, в основном в Ирландию, Германию, Австрию.