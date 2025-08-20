В Польше раскрыли крупную сеть наркоторговцев

В ходе масштабной спецоперации изъято более тонны запрещенных веществ на сумму 300 миллионов долларов. А также семь единиц огнестрельного оружия и несколько сотен патронов. Как сообщили в МВД страны, ядро преступных группировок составляли поляки, проживающие в Испании, а некоторые из них были футбольными фанатами. Они занимались контрабандой наркотиков в различные регионы Европы, в основном в Ирландию, Германию, Австрию.