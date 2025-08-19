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Трамп исключил отправку американских войск в Украину в период своего президентства

19 августа 2025 14:02
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Трамп исключил отправку американских войск в Украину в период своего президентства-0

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, американские войска в период его президентского срока в Украине размещены не будут, пишет ТАСС.

Представители Fox News спросили у Трампа о наличии гарантий того, что ВС США не будут направлены на территорию Украины. «Я могу вас заверить в этом», – ответил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что разгорания конфликта не произошло бы, если бы в Штатах «был обычный президент», а не «парень, который не имел ни малейшего представления», какими будут последствия.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика

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