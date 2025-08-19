Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину – Bild

Беседа президента США Дональда Трампа с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским была прервана американским лидером для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По словам корреспондента издания Пауля Ронцхаймера, после разговора Трампа и Путина встреча главы Белого дома с лидерами ЕС и Зеленским должна была «продолжиться в Овальном кабинете».

18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского, а также некоторых лидеров Евросоюза.

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