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Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину – Bild

19 августа 2025 07:13
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Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину – Bild-0

Беседа президента США Дональда Трампа с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским была прервана американским лидером для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По словам корреспондента издания Пауля Ронцхаймера, после разговора Трампа и Путина встреча главы Белого дома с лидерами ЕС и Зеленским должна была «продолжиться в Овальном кабинете».

18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского, а также некоторых лидеров Евросоюза.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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