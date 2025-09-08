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Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшие пару дней

08 сентября 2025 07:30
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Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшие пару дней-0

Американский президент Дональд Трамп объявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС.

На базе Эндрюс он выразил веру в возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Ранее, 15 августа, два президента встретились на Аляске. По словам Путина, главным предметом саммита стало обсуждение украинской ситуации. Он высказался за восстановление сотрудничества и пригласил Трампа посетить Москву.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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