В Варшаве прошла демонстрация против массовой миграции, ее организовали ассоциации «Всепольская молодежь» и «Марш независимости», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие началось у штаб-квартиры Еврокомиссии и завершилось возле здания Сейма. Участники требовали от правительства отказаться от миграционного пакта ЕС, строго соблюдать законы, реально охранять границу и эффективно выдворять нелегальных мигрантов из страны.

Кшиштоф Босак, депутат Сейма Польши, лидер партий «Национальное движение» и «Конфедерация»:

Поляки не хотят вынужденных переселенцев. Люди протестуют в частности против политики Европейского Союза, которая направлена на то, чтобы заставить нелегальных мигрантов из-за рубежа отправляться к нам. Мы хотим, чтобы Польша оставалась европейской страной, а поляки – хозяевами.

Напомним, летом Польша восстановила контроль на границе с Германией и Литвой для предотвращения переброски нелегальных мигрантов с соседних территорий. Действие ограничений продлевалось уже несколько раз. Впрочем, меры оказались неэффективными и критикуются оппозицией, которая считает, что правительство на самом деле не заинтересовано в решении проблемы миграции.