Прямой эфир

Переименование Пентагона в Министерство войны может стоить миллиарды долларов – СМИ

06 сентября 2025 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переименование Пентагона в Министерство войны может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов. Напомним, что закон о смене названия ведомства был подписан Трампом накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ подсчитали, что самыми затратными станут косметические мероприятия по трансформации имиджа министерства. Деньги пойдут на смену вывесок, логотипов и униформы сотрудников. При этом изменения коснутся не только Пентагона, но и военных баз США по всему миру, что потребует еще больших финансовых вложений.

Однако помогут ли такие реформы решить наиболее насущные военные проблемы? Очевидно, что нет. Да и с точки зрения права не все так просто. Чтобы Минобороны официально сменило название, необходимо одобрение Конгресса. Но Трамп, как известно, не привык считаться с такими мелкими формальностями и, по данным источников, уже ищет способы обойти законодателей.

Сильный и уважаемый лидер – Трамп дал оценку работе Лукашенко.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Польские фермеры опять перекрыли границу с Украиной: заблокирован КПП «Медыка»
06 сентября 2025 12:40

Польские фермеры опять перекрыли границу с Украиной: заблокирован КПП «Медыка»

Парламент Австрии намерен получить объяснения по подаренным Киеву поездам
06 сентября 2025 12:26

Парламент Австрии намерен получить объяснения по подаренным Киеву поездам

Украина будет разделена между её соседями из-за Зеленского – Боуз
06 сентября 2025 12:06

Украина будет разделена между её соседями из-за Зеленского – Боуз