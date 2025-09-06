Переименование Пентагона в Министерство войны может стоить миллиарды долларов – СМИ

Переименование Пентагона в Министерство войны может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов. Напомним, что закон о смене названия ведомства был подписан Трампом накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ подсчитали, что самыми затратными станут косметические мероприятия по трансформации имиджа министерства. Деньги пойдут на смену вывесок, логотипов и униформы сотрудников. При этом изменения коснутся не только Пентагона, но и военных баз США по всему миру, что потребует еще больших финансовых вложений.

Однако помогут ли такие реформы решить наиболее насущные военные проблемы? Очевидно, что нет. Да и с точки зрения права не все так просто. Чтобы Минобороны официально сменило название, необходимо одобрение Конгресса. Но Трамп, как известно, не привык считаться с такими мелкими формальностями и, по данным источников, уже ищет способы обойти законодателей.