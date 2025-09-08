В Австралии из-за нападения акулы погиб человек

В результате нападения акулы в 100 метрах от одного из пляжей австралийской столицы погиб человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 57-летний мужчина, опытный серфингист. Инцидент произошел, когда тот тренировался с друзьями. Им удалось спастись. Товарищи вытащили пострадавшего на берег. Однако, по заключению медиков, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, потерял много крови и скончался до приезда спасателей. Вблизи пляжа найдены части серфборда, которые отправлены на экспертизу.

Джон Дункан, смотритель северных пляжей Сиднея (Австралия):

Попытки спасти его жизнь не увенчались успехом. Мы понимаем, что у него остались жена и маленькая дочь. Завтра День отца – это особенно критично и трагично. На данный момент мы опросили ряд свидетелей. На данный момент неизвестно, какая акула напала на жертву.

Отметим, после трагедии закрыты несколько пляжей. Это первый за три года случай смерти в результате нападения акулы на побережье самого густонаселенного города Австралии.