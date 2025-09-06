Сильный и уважаемый лидер – Трамп дал оценку работе Лукашенко
О Беларуси не перестают говорить за океаном. Так, Дональд Трамп дал высокую оценку деятельности Президента нашей страны, назвав Александра Лукашенко очень сильным и уважаемым лидером. Заявление прозвучало в Овальном кабинете Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дональд Трамп, Президент США:
Несколько недель назад об этом писали очень мало, хотя стоило бы. Но это был очень красивый жест. Глава Беларуси, очень уважаемый человек, сильный человек и лидер. Он освободил 16 осужденных.
Говоря накануне о международной обстановке, президент США выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Однако он признал, что ситуация оказалась несколько сложнее, чем предполагал ранее. Трамп подчеркнул готовность приложить усилия для достижения мира.
Он также напомнил, что с начала его прихода в Белый дом было разрешено семь войн и он не собирается останавливаться. А чтобы эффективнее справляться с вызовами геополитики, Президент переименовал Минобороны США в Министерство войны. Соответствующий указ подписан накануне. Документ вернул ведомству название, которое использовали до 1947 года, что вызвало неоднозначную реакцию некоторых американских чиновников.