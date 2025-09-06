Сильный и уважаемый лидер – Трамп дал оценку работе Лукашенко

О Беларуси не перестают говорить за океаном. Так, Дональд Трамп дал высокую оценку деятельности Президента нашей страны, назвав Александра Лукашенко очень сильным и уважаемым лидером. Заявление прозвучало в Овальном кабинете Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, Президент США:

Несколько недель назад об этом писали очень мало, хотя стоило бы. Но это был очень красивый жест. Глава Беларуси, очень уважаемый человек, сильный человек и лидер. Он освободил 16 осужденных.