Вотум доверия, забастовки, протесты: во Франции ожидается хаотичная неделя

Хаотичная неделя ожидается во Франции – вотум доверия, забастовки, протесты. Уже сегодня, 8 сентября, премьер-министр страны предстанет перед парламентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мало кто уверен, что Франсуа Байру после заседания сохранит свою должность. Основной причиной неудач очередного правительства стал вышедший из-под контроля госдолг. Он вырос до более чем трех триллионов евро и продолжает увеличиваться. Байру попытался спасти бюджет жесткой экономией и именно это привело к закату карьеры политика. Причем, согласно опросам, следующим покинет свой пост президент Макрон. 10 сентября по всей Франции намечены акции протеста и гражданского неповиновения.