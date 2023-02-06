В Великобритании началась крупная забастовка медиков

Новости Великобритании. В Великобритании началась массовая забастовка медработников. Десятки тысяч врачей, медсестер вышли на акции протеста, требуя повышения зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению профсоюзов, эта стачка стала крупнейшей за 75 лет и может нанести самый болезненный удар по здравоохранению, так как будет продолжаться до конца недели. По словам медиков, из-за инфляции их заработная плата упала в среднем на 20 % и ее уже давно не хватает на жизнь. Однако в правительстве заявили, что не пойдут на уступки перед бастующими. Так как на это в бюджете нет денег.