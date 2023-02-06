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В Великобритании началась крупная забастовка медиков

06 февраля 2023 13:02
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Новости Великобритании. В Великобритании началась массовая забастовка медработников. Десятки тысяч врачей, медсестер вышли на акции протеста, требуя повышения зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании началась крупная забастовка медиков-1

По заявлению профсоюзов, эта стачка стала крупнейшей за 75 лет и может нанести самый болезненный удар по здравоохранению, так как будет продолжаться до конца недели. По словам медиков, из-за инфляции их заработная плата упала в среднем на 20 % и ее уже давно не хватает на жизнь. Однако в правительстве заявили, что не пойдут на уступки перед бастующими. Так как на это в бюджете нет денег.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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