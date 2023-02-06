«Число погибших прогнозировать невозможно». Эрдоган сделал заявление по поводу землетрясения в Турции

Количество жертв мощных землетрясений в Турции и Сирии превысило 1 300 человек. И каждый час это число растет. На месте бедствия продолжается разбор завалов. Президентам Турции и Сирии в связи с многочисленными жертвами, соболезнование выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем стихия, словно цунами, стала накрывать другие районы страны. Подробности.

По последним данным, в Турции разрушены около 3 тысяч домов, повреждены газопроводы и аэропорты. В стране мобилизовали все силы для ликвидации последствий землетрясения.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

В настоящее время 9 тысяч человек ведут поисково-спасательные операции, и это число постоянно увеличивается за счет тех, кто приехал в зону бедствия из других районов. Точное число погибших прогнозировать невозможно, так как во многих зданиях в зоне землетрясения продолжаются работы по удалению мусора. Мы надеемся, что оправимся от этой катастрофы с наименьшими человеческими жертвами.