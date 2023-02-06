«Грядёт тотальная мобилизация». Правда, что в Украине могут призвать даже женщин?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: В первый день наступления на Сомме в 1916 году британцы потеряли 60 тысяч человек за день. В XXI веке такие потери являются грандиозными, трагичными, хотя на самом деле Украина скрывает количество потерь личного состава. На ваш взгляд, как обстоят дела сегодня, кто воюет, кто помогает Украине воевать и как обстоят дела с мобилизацией в стране?

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Украинская армия сегодня испытывает колоссальный мобилизационный дефицит, то есть хватает всех подряд на улице: стариков, подростков, мужчин. Грядет тотальная мобилизация. Это значит, будут призывать и женщин всех возрастов. О каком Starlink может идти речь? Это первое. Второе. Я хотел бы напомнить, что мы находимся в XXI веке и ставка Вооруженных сил России в подобных войнах сделана прежде всего на бесконтактное ведение войны. То есть здесь не танками, еще, может в какой-то степени артиллерией, ракетами средней, меньшей дальности, а тем более ракетами с гиперзвуковым двигателем… Безусловно, это будущее всех войн. Россия сегодня еще абсолютно не применяет всех тех современных средств, которые уже приняты на вооружение российской армией. Неужели мы этого еще не понимаем? Пока идет предисловие этой войны. Как сказал президент Путин, мы еще даже не начинали. Говорить о том, что вот-вот мы буем сравнивать с Первой мировой войной, со Второй мировой. Танки клином в сегодняшней войне идти не будут. Их необходимо сжечь еще на границе Украины. Я думаю, скоро мы к этому придем, когда такие сообщения пойдут. Когда первые эшелоны «Леопардов» сгорят в Западной Украине, тогда, может быть, и поубавится пыл у западных лидеров поставлять Украине подобные тяжелые вооружения.

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