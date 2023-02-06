Военный аналитик: одной из причин неудач России на начальных этапах СВО была самоуспокоенность

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

Война – вещь непредсказуемая. Я думаю, одной из причин неудач России на начальных этапах специальной военной операции была некая самоуспокоенность. Мы победили в Сирии, до этого мы вернули Крым на родину, до этого смогли поставить на место Грузию, у нас сильная армия. Украинцы, которые на протяжении последних восьми лет, сжав зубы, готовились к большой войне и прогнали значительную часть своего мужского населения через Донбасс. Вот ты призываешь молодого человека, а он под огнем не был. А там многие были под огнем. Поэтому здесь парадоксальным образом по целому ряду позиций (а воюют всегда люди, а не железо) украинцы были лучше нас. Второй аспект по поводу красных линий. Естественно, если ты говоришь, что это красная линия, а потом отступаешь назад, и так делаешь несколько раз, это, конечно, приведет к тому, что противоположная сторона рассматривает твою «кооперативность» как признак слабости. Если так будет продолжаться, я абсолютно убежден, что это только вопрос месяцев, когда будут поставлены самолеты, те же F-16.