Зачем Украине западные танки, если нужна артиллерия? О всех деталях рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Поговорим о поставках западных вооружений. Давайте обсудим, что за последние 12 месяцев техники было предоставлено достаточно много. По мнению некоторых экспертов, наиболее важными были ракетные системы HIMARS, у других – артиллерия. Хотя все прекрасно понимают, что важнейшая помощь Альянса в ВСУ состоит в предоставлении огромных объемов разведывательной информации в онлайн-режиме. На ваш взгляд, почему сейчас вдруг появились танки? Если мы говорим о танках, значит мы предусматриваем уже не оборонительную позицию, а наступательную.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

Танки при всех своих уязвимостях, мы видим, как много их было на битвах и во время этой военной операции, все равно остаются единственной возможностью совершения маневра и прорыва статической обороны. Поэтому без танков никуда. Не надо забывать, что на протяжении последних 11 месяцев украинцы, у которых танков было не очень много, использовали танки как дальнобойную снайперскую винтовку. К сожалению, лишь один экипаж из 10 в состоянии вести загоризонтную стрельбу из танка, но если он умеет это делать, то это серьезное оружие. Скажу больше, при всем моем уважении к нашим танкостроителям, наш танк очень хороший, профиль у него очень маленький, он достаточно живучий, но у того же «Леопарда» двигатель в полтора раза мощнее, пушка стреляет дальше.

Надежда Сасс:

Выведем сравнительную графику. Сперва обратим внимание на страны, которые уже согласились предоставлять Украине тяжелую боевую технику. Не такой обширный, как кому-то хотелось бы, список государств. Некоторые из них еще пытались сопротивляться. Руслан Пухов:

Немцы прекрасно понимают, что украинцы с их поклонением культуре Второй мировой войны, Бандере по-быстрому нарисуют какую-нибудь эсэсовскую символику, и никто даже не будет в состоянии проконтролировать. Это будет записано и выложено в соцсетях. Для русских и белорусов немецкий танк с эсэсовской символикой, давящий нашу землю, – это нечто большее, чем просто танк. Поэтому немцев я прекрасно понимаю, почему они этого не хотят, потому что это будет радикализировать российское население. Я регулярно вижу в Москве машины с украинскими номерами. С высокой степенью вероятности это вряд ли приехали украинцы из Киева, это кто-то использует, но я ни разу не видел, чтобы к этой машине подошли и проткнули колеса, побили ее. Вы можете представить, что в Украине российская машина с российскими номерами запарковалась? Россияне не радикализировались, а эта поставка нас радикализирует. Надежда Сасс:

Почему именно танки? Ведь широко обсуждается, что Украина испытывает дефицит снарядов и тех же артиллерийских орудий. Огромные проблемы с ПВО, еще больше с авиацией, но все западные лидеры в один голос говорят: танки – вот наш ответ.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Это своего рода оружие в идеологической войне. Я хочу напомнить историю со святыми Javelin. Мы помним, какая была развернута огромная пропагандистская шумиха по поводу этих противотанковых ракетных комплексов и что из этого вышло. Это первое. Второе. Я бы не хотел сегодня углубляться в тактико-технические характеристики тех или иных машин, но скажу одно: российская военная техника на порядок выше по всем характеристикам, чем западная техника.

Надежда Сасс:

Обратим внимание на характеристики танков, которые предоставили западные кураторы Украине. Что удивляет, так это то, что такое ощущение, что западные лидеры пренебрегли главным правилом снабжения армии. Это добиваться максимальной унификации типов и моделей вооружения, которые они предоставляют. Каким образом украинский солдат может за кроткий срок научиться управлять такой сложной иностранной техникой. Настолько разношерстная поставка оказалась. На что это рассчитано?