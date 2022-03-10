Прямой эфир

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины

10 марта 2022 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях. Отдельно Сергея Лаврова и отдельно Дмитрия Кулебы.  

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины-1

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. Москва представила Киеву предложения по урегулированию конфликта, а Украина взяла их в разработку.  

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины-4

Мирное урегулирование конфликта – то, чего ждут не только Москва и Киев. Ранее стороны вели диалог в Беларуси, но три раунда переговоров к значительному прогрессу не привели. Ситуация в Украине остается напряженной.  

Читайте также:  

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?  

Игорь Конашенков: «Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов практически не осталось»  

Риски ядерных провокаций сохраняются. Что сейчас происходит на Запорожской и Чернобыльской АЭС?  

# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Сергей Лавров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы
10 марта 2022 09:39

«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы

Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине
10 марта 2022 08:26

Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города
10 марта 2022 08:21

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города