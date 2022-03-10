Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях. Отдельно Сергея Лаврова и отдельно Дмитрия Кулебы.