Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях. Отдельно Сергея Лаврова и отдельно Дмитрия Кулебы.
В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях. Отдельно Сергея Лаврова и отдельно Дмитрия Кулебы.
Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. Москва представила Киеву предложения по урегулированию конфликта, а Украина взяла их в разработку.
Мирное урегулирование конфликта – то, чего ждут не только Москва и Киев. Ранее стороны вели диалог в Беларуси, но три раунда переговоров к значительному прогрессу не привели. Ситуация в Украине остается напряженной.
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