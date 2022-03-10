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«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города

10 марта 2022 08:21
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Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.  

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города-1

В ЛНР и ДНР откроются пункты распределения гуманитарной помощи. Оттуда она будет доставляться на освобожденные территории Донбасса. К отправке уже подготовили более 20 тонн самого необходимого.  

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города-4

Напомним, накануне в Мариуполе оказались заблокированы жители. Несмотря на объявленные Россией гуманитарные коридоры и режим тишины, на выезде людей не выпускали украинские силовики. Как заявили в ДНР, сейчас в городе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей.  

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города-7

Военные действия ведутся в гражданских кварталах, там, где люди живут. Позиции ВСУ после отступления были в гражданских кварталах. Сидели до последнего. Просто уже вытащили ребята за шкирку, сказали, что будет очень тяжело и лучше гражданским покинуть. Все прошло хорошо. Начиная с того, что ребята-днровцы провели через позиции, которые простреливались. Буквально за руку там бабушек тянули.  

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# Международная политика # Татьяна Савчик # Фотофакт

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