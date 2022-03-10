«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города

В ЛНР и ДНР откроются пункты распределения гуманитарной помощи. Оттуда она будет доставляться на освобожденные территории Донбасса. К отправке уже подготовили более 20 тонн самого необходимого.

Напомним, накануне в Мариуполе оказались заблокированы жители. Несмотря на объявленные Россией гуманитарные коридоры и режим тишины, на выезде людей не выпускали украинские силовики. Как заявили в ДНР, сейчас в городе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей.

Военные действия ведутся в гражданских кварталах, там, где люди живут. Позиции ВСУ после отступления были в гражданских кварталах. Сидели до последнего. Просто уже вытащили ребята за шкирку, сказали, что будет очень тяжело и лучше гражданским покинуть. Все прошло хорошо. Начиная с того, что ребята-днровцы провели через позиции, которые простреливались. Буквально за руку там бабушек тянули.

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