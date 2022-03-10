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«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы

10 марта 2022 09:39
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Новости России. Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве отметили, что ЕС и НАТО придерживаются линии на уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.  

«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы-1

Как заявили в МИД России, иметь отношение к превращению натовцами и их союзниками – цитата – старейшей европейской организации в очередную площадку для западного самолюбования Россия не станет. «Пусть наслаждаются общением друг с другом. Без России», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.  

# Международная политика # Фотофакт

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