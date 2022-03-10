«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы

Новости России. Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве отметили, что ЕС и НАТО придерживаются линии на уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
Новости России. Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве отметили, что ЕС и НАТО придерживаются линии на уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
Как заявили в МИД России, иметь отношение к превращению натовцами и их союзниками – цитата – старейшей европейской организации в очередную площадку для западного самолюбования Россия не станет. «Пусть наслаждаются общением друг с другом. Без России», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.