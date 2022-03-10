Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине

Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.

Татьяна Савчик, СТВ:

Зеленский возложил ответственность за гибель миллионов людей в Украине на Запад. Якобы его бездействие и приводит к смерти мирных жителей. Но там не обижаются и продолжают накачивать страну оружием. Конгрессмены утвердили бюджет США, включающий военную и гуманитарную помощь Украине более чем на 13 миллиардов долларов.