Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине

Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.
Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.
Татьяна Савчик, СТВ:
Зеленский возложил ответственность за гибель миллионов людей в Украине на Запад. Якобы его бездействие и приводит к смерти мирных жителей. Но там не обижаются и продолжают накачивать страну оружием. Конгрессмены утвердили бюджет США, включающий военную и гуманитарную помощь Украине более чем на 13 миллиардов долларов.
В Украине же подписан закон, согласно которому всем жителям страны разрешено использовать оружие во время военного положения. На этом фоне мирное урегулирование конфликта 10 марта планируют обсудить главы МИД России и Украины. В Анталье пройдут переговоры Лаврова и Кулебы при посредничестве МИД Турции.
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