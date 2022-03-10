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Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине

10 марта 2022 08:26
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Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.  

Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине-1

Татьяна Савчик, СТВ:  
Зеленский возложил ответственность за гибель миллионов людей в Украине на Запад. Якобы его бездействие и приводит к смерти мирных жителей. Но там не обижаются и продолжают накачивать страну оружием. Конгрессмены утвердили бюджет США, включающий военную и гуманитарную помощь Украине более чем на 13 миллиардов долларов.  

Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине-4

В Украине же подписан закон, согласно которому всем жителям страны разрешено использовать оружие во время военного положения. На этом фоне мирное урегулирование конфликта 10 марта планируют обсудить главы МИД России и Украины. В Анталье пройдут переговоры Лаврова и Кулебы при посредничестве МИД Турции.  

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Татьяна Савчик # Сергей Лавров # Дмитрий Кулеба # Мевлют Чавушоглу # Фотофакт

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