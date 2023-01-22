Купить ребёнка и в телефоне наблюдать, как он развивается. Выращивание детей в пробирках – фантастика или реальность?

В Верховной раде пытались провести законопроект на грани фантастики. Украина всерьез озаботилась эктогенезом, проще говоря, выращиванием детей в пробирке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поговорим с белорусскими экспертами. В студии Марина Шкроб, депутат Палаты представителей, и Сергей Рачков, член Совета Республики. Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня мы обсуждаем эктогенез. Наши соседи как-то пытаются узаконить этот процесс. Марина Александровна, это вообще возможно? Или это все из разряда научной фантастики? Вы как врач – акушер-гинеколог как на это смотрите? Эктогенез поможет кому-то стать мамой, папой. Но правомерно ли это?

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я абсолютно не уверена, что это так благополучно, как может показаться с первой стороны. С одной стороны, если мы отбросим какие-то этические и моральные вещи, то мы с вами скажем, что эктогенез поможет кому-то стать мамой, папой. Но правомерно ли это, не дать возможность ребенку вырасти в утробе матери, как задумала это природа? Ольга Коршун:

Да, морально-этические проблемы в этом вопросе выступают даже на первый план, поскольку эктогенез – это пока даже не теория, это научная фантастика. По сути, родители могут выбирать пол ребенка, это уже порождает массу споров. То есть мы хотим девочек, хотим мальчиков, хотим третий тол, сегодня и такие дискуссии ведутся. Пол, цвет глаз, но более глубокая проблема даже кроется в том, что мы будем выбирать даже не только пол и цвет глаз, но и наделять ребенка определенными качествами. К примеру, нужны нам солдаты, идет война – будем физическую силу детям вживлять. Нужны нам хорошие работники, послушные, трудоспособные – ген трудоспособности. Ученые уже доказали, что трудоспособность на 50 % зависит от генетики. То есть к чему мы придем? Вообще к этому готовы?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это возможно. Но стоит вопрос – социальные качества человека, насколько их возможно передать таким образом. Потому что рядом с этой проблемой стоит другая проблема – биологического оружия. В частности, США очень активно занимаются военно-биологическими программами. По имеющейся информации, в мире более 300 лабораторий развернуто в различных странах мира. Ольга Коршун:

15 из них в Украине, кстати. Сергей Рачков:

Уточняется эта цифра сейчас. После того как началась СВО, около 30 таких лабораторий установлено, где по заказу США, в частности Пентагона, реализуются такие военно-биологические... Ольга Коршун:

Мы не знаем, что там происходит. Сергей Рачков:

Может быть, и эти эксперименты находятся на очень продвинутом… Но пока биологическое оружие входит в состав оружия массового уничтожения, как и ядерное. Может быть, оно сегодня более опасным является. Украина является экспериментальной площадкой. Это сопряжено с рисками и опасностью

Ольга Коршун:

Сегодня наука – это ведь о суверенитете и независимости. Почему этот закон, который уже второй раз пытаются продвинуть в Раде, всплыл именно в Украине? Говорят, потому что сегодня там территория беззакония, где правят балом США и ни о каких суверенитете и независимости страны мы не говорим. Сергей Рачков:

Украина и в этом отношении является экспериментальной площадкой. Почему США развернули эти 300 лабораторий не на своей территории, а на других территориях? Потому что это сопряжено в том числе и с рисками, с опасностью. До сих пор идут дискуссии, как появился штамм COVID-инфекции. И большинство уже склоняется, что это было искусственно создано в биолабораториях. Поэтому в тех 30 лабораториях, которые в Украине… Но и на постсоветском пространстве, в других странах имеются такие лаборатории. Вот об этом как раз говорил Александр Григорьевич Лукашенко на саммите глав государств ОДКБ. Он призывал страны – члены ОДКБ разобраться с этим вопросом, обсудить его, потому что это исключительно опасная вещь. А Украина, находясь под внешним управлением, там проводятся различные эксперименты. Политолог: биохимические лаборатории в Украине будут заниматься проблемами скорейшего уничтожения человеческого рода. Читайте здесь. Ольга Коршун:

Не хочется думать, к чему это может привести. Кроме медицинского, этического аспектов, если вдуматься в этот эктогенез, то он логично встраивается в эту западную и украинскую повестку. Пропаганда ЛГБТ, пропаганда однополых браков, отрицание пола. То есть ты можешь быть трансгендером, третьим полом, а можешь вообще не определиться, кто ты. Сегодня так там воспитывают детей. И мы видим, что сейчас нам предлагают, но уже готовят наше общество к тому, что скоро мы сможем и ребенка просто пойти и купить. В пробирке его создать и потом по мобильному предложению наблюдать, как он развивается. То есть это наша реальность? Марина Шкроб:

В настоящее время, к счастью, нет.

Ольга Коршун:

Не белорусская реальность. Я бы так сказала. Марина Шкроб:

И поэтому мы так громко сейчас говорим о наших традиционных семейных ценностях. О том, что у ребенка должны быть мама и папа. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Мы говорим о воспитании. Потому что тот, кто зачался в пробирке и вырос вне утробы матери, мы же понимаем, о каком вообще воспитании может идти речь, о какой связи поколений. Ольга Коршун:

Теряется эта связь с мамой. Марина Шкроб:

Я же акушер-гинеколог. Ребенок чувствует свою мать на расстоянии. Мы это очень хорошо знаем. Когда маме плохо, ребенку в реанимации тоже плохо. Если они вдруг на какую-то минуту разлучены. Для меня это вообще очень кощунственно, как можно разделить маму и дитя. Выкладываешь ребеночка маме на грудь – ребенок тут же успокаивается, потому что он это сердце слышит 9 месяцев. Мы хотим лишить будущие поколения этого? Это совершенно не допустимо. В Беларуси разрабатывается проект новой Концепции нацбезопасности Сергей Рачков:

Тут действительно есть связь обсуждаемой темы с биологическим оружием. Ведь одна из задач этих биологических лабораторий – это изучение возможных агентов биооружия. Что это значит простым языком? Это возможность воздействия на людей через штаммы опасных вирусов. Но если здесь человек уже будет запрограммирован соответствующим образом, будет уже дешевле разработать то оружие биологическое, которое точно попадет в цель. Ольга Коршун:

Но мы не существуем где-то за пределами мира, мы живем в глобальном мире и чувствуем на себе влияние извне. Как защитить белорусов, какие шаги будут дальше предприняты и на законодательном, возможно, уровне, чтобы оградить нас, минимизировать вот это деструктивное влияние?